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Глава российской разведки предсказал раскол в США после выборов

Источник:
РИА Новости
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Служба внешней разведки (СВР) России ожидает, что голосование по почте на выборах президента США позволит опротестовать результатов выборов, что поспособствует расколу в Соединенных Штатах, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

«Мы ожидаем, что этот (кризисный внутриамериканский) процесс затянется. Во-первых, затянется по чисто техническим причинам, скорее всего, процесс подсчета голосов. Поскольку огромное количество избирателей проголосовали по почте, досрочно. И подсчет займет какое-то время», — сказал Нарышкин в интервью РИА Новости.

По его словам, такой метод голосования создает «большую базу» для опротестовывания итогов выборов. «Так что вот этот недуг, вот эта болезнь американского общества, американского государства остается», — добавил глава СВР.

Нарышкин также обвинил американские элиты, как республиканцев, так и демократов, в том, что они принесли общественную стабильность в США в жертву своей тактике перед выборами, пытаясь получить дополнительные голоса избирателей.

«Нынешние беспорядки, нынешние протесты — это попытка "цветной революции" против общественного устройства, против элит, которые оторвались от реальности», — резюмировал Нарышкин.

Выборы президента США пройдут во вторник, 3 ноября. На пост претендуют действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, демократ Джо Байден.

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