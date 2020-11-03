Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым примирение в Карабахе

Президент России Владимир Путин накануне обсудил урегулирование нагорнокарабахского конфликта с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялись телефонные разговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования нагорнокарабахского конфликта», — говорится в сообщении.

Ранее Путин ранее заявил, что никто не заинтересован больше России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Он находится в очень тесном контакте с Алиевым и с Пашиняном, «в день по несколько раз говорю с ними по телефону», приводит ТАСС слова президента России.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.