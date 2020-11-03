Расходы россиян упали до минимума 2008 года

Траты во втором квартале текущего года рекордно снизились у российских семей из-за пандемии коронавирусной инфекции, свидетельствует исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Расходы на человека упали до минимума 2008 года.

Семьи в среднем стали тратить на 12,8% меньше относительно аналогичного периода прошлого 2019 года, сумма составляет 16 490 рублей. Если принимать во внимание уровень инфляции, то реальные расходы россиян сократились до минимума за 13 лет.

Меньше россияне тратили только в 2007 году — 15 390 рублей на каждого члена семьи, отмечается в исследовании. Сумма пересчитана в ценах 2020 года с учетом инфляции, на 2007 года она составляла 5 980 рублей.

Исследователи указывают, что расходы российских семей во время первой волны пандемии показали самое резкое за историю последних кризисов падение, обрушившись сразу на 13% вслед за доходами.

Потребительские расходы сократились из-за снижения уровня благосостояния людей, граждане не могли позволить себе прежний уровень потребления. Одновременно выросла доля россиян, которые осознанно урезали свои расходы для создания финансовой «подушки безопасности».