Самая красивая в мире стюардесса приняла ванну обнаженной

Стюардесса авиакомпании Air Asia, которую пользователи Сети посчитали самой красивой бортпроводницей в мире, сфотографировалась в ванной обнаженной и поделилась снимком в своем аккаунте Instagram.

На фотографии обнаженная стюардесса позирует в отеле DoubleTree без одежды, сидя без одежды в наполненной водой ванне с бокалом красного вина в руке. Девушка сидит к фотографу вполоборота, скрывая свои прелести.

«Я очень хочу снова путешествовать», — подписала снимок бортпроводница, ставшая знаменитой в октябре 2018 года, когда один из пассажиров опубликовал ее фотографию на рейсе в своем Facebook.

Тогда пользователи соцсети посчитали, что 24-летняя сотрудница авиакомпании AirAsia, разносящая напитки в салоне авиалайнера, достойна неофициального титула самой красивой стюардессы в мире.

Откровенный снимок девушки собрал множество одобрительных комментариев от подписчиков. Некоторые отметили, что стюардесса — «абсолютно идеальная» женщина. Другие захотели отправиться с ней в полет.