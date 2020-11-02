Цифровые дубликаты документов появятся в России

Цифровые дубликаты документов граждан, которые можно будет использовать вместо оригиналов, появятся в 2021 году в России, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Государство уже отработало технологию с помощью цифровых пропусков.

«Мы согласовали и сейчас близки максимально к принятию решения о том, что цифровые двойники основных документов личного хранения будут у вас в мобильном приложении и вы сможете их использовать взамен бумажных документов», — цитирует Шадаева «Интерфакс».

Чиновник в ходе заседания комитета Совета федерации по экономической политике добавил, что опыт проверки сотрудниками МВД цифровых пропусков во время пандемии показал, что технология работает.

В частности, планируется появление цифровых «двойников» водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортного средства. В дальнейшем возможет выпуск других цифровых документов.