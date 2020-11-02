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Польша потребовала дешевого российского газа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Польский нефтегазовый оператор PGNiG направил в «Газпром» заявку на снижение цены на поставляемый в Польшу российский газ, сообщает пресс-служба компании. Действующую цену польская сторона считает завышенной.

«PGNiG для обеспечения своих контрактного права подала заявку в "Газпром" и "Газпром экспорт" на изменение цены на газ, поставляемый по договору купли-продажи природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 года в сторону ее снижения», — говорится в сообщении.

В соответствии с положениями контракта каждая сторона может требовать пересмотра ценовых условий поставок один раз в три года, если сочтет, что они не соответствуют рыночной ситуации, указывает польский оператор.

Долгосрочный контракт между PGNiG и «Газпромом» предусматривает поставку около 10 миллиардов кубометров в год. Согласно условию бери или плати» Польша обязана импортировать не менее 8,7 млрд кубометров газа в год. Контракт действует до конца 2022 года.

Ранее польский нефтегазовый концерн PGNiG подал в Стокгольмский арбитраж иск к «Газпрому» и OOO «Газпром экспорт», оспаривая цену на российский газ. Иск оспаривает ценовые условия долгосрочного контракта, подписанного в 1996 году.

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