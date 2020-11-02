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WADA против России: что ждет российский спорт?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Спортивный арбитражный суд 2 ноября приступил к рассмотрению спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Россией. Решение определит будущее российского спорта. Россия может лишиться всех крупных турниров, а спортсмены получить бан на четыре года, или, в случае решения в нашу пользу — произойдет частичное или полное восстановление в правах. В чем именно обвиняют Россию и когда ждать вердикта?

С чего начался допинговый скандал

В 2015 году Россию обвинили в создании государственной допинговой системы и манипуляциях в Сочи-2014. Скандал разразился после того, как российская бегунья Юлия Степанова в декабре 2014 года написала в WADA письмо с подробным описанием своего опыта применения допинга при поддержке спортивных чиновников.

В ноябре 2015 года независимая комиссия WADA обвинила главу российского «Антидопингового центра» Григория Родченкова в умышленном уничтожении проб с целью сокрытия применения допинга российскими спортсменами. В январе 2016 года Родченков бежал в США, где стал информатором антидопингового агентства.

российская бегунья Юлия Степанова
Фото: Юлия Степанова / Erik van Leeuwen / GFDL

В результате разбирательств РУСАДА (российскую национальную антидопинговую организацию) лишили статуса соответствия, а Россию — флага и гимна на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Многие известные российские спортсмены из-за показания Родченкова пропустили турниры, некоторых отлучили от спорта — навсегда или на длительные сроки.

В 2018 году WADA восстановило РУСАДА в правах, однако потребовала от России передать базу данных Московской лаборатории (LIMS). Российская сторона выполнила требование в начале 2019 года, но западные эксперты посчитали, что Москва отправила базу в отредактированном виде. Некоторые данные удалили, другие откорректировали.

Согласно расследованию WADA, базу редактировал системный администратор Московской лаборатории Евгений Мочалов, который якобы удалил более 20 тысяч файлов. После этого в декабре 2019 года исполком WADA отстранил Россию на четыре года от всех международных соревнований.

Как пройдет разбирательство

Бан России означает нейтральный статус для наших спортсменов на всех крупных турнирах, включая ближайшие Олимпийские игры и чемпионаты мира. Кроме этого, каждый россиянин будет проходить индивидуальный отбор на состязания, как это было перед Олимпиадой-2018. Скорее всего, большинство российских спортсменов попросту пропустят важнейшие старты. Под угрозой — присутствие россиян на Олимпиаде-2021 в Токио, Пекине-2022 и Париже-2024. 

Кроме этого, для России отстранение означает перенос множества международных соревнований из страны — для некоторых уже построена инфраструктура. Под угрозой — чемпионат мира по хоккею-2023, чемпионат мира по волейболу-2022, летняя Универсиада-2023 и ЧМ по водным видам-2025 в Казани.

Именно поэтому Москва оспаривает бан в Спортивном арбитражном суде, который является высшей апелляционной инстанцией для всех спортивных разбирательств. Процесс пройдет со 2 по 5 ноября, после чего трое судей вынесут итоговое решение. Россия попытается убедить арбитров, что изменения в базу могли вносить удаленно, в частности, доступ к ней из США имел Родченков.

Разобраться с одним из самых громких допинговых скандалов в истории мирового спорта поручили австралийцу Марку Уильямсу, итальянцу Луиджи Фумагалли и французу Хамиду Гарави. Это опытные функционеры, которые уже неоднократно разбирали допинговые дела россиян. Так, Фумагалли выносил вердикт в деле теннисистки Марии Шараповой, отстраненной за мельдоний.

Интересы России защищают швейцарские юристы, слушания пройдут в закрытом формате. 5 ноября панель судей завершит прения, однако само арбитражное решение будет объявлено позднее — на подготовку итогового документа может уйти несколько недель и даже месяцев.

В случае отклонения апелляции четырехлетняя дисквалификация начнет действовать с того дня, когда Спортивный арбитражный суд вынесет решение. Эксперты считают, что Россия имеет шансы оправдаться, однако для этого потребуется филигранная работа адвокатов.

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Saw77

главное ни за что не отвечать.

Archangel3339

Из бункера то виднее да... болезней нет, экономика топ.

лачинов

Я тоже думаю что зима будет. Иногда будут морозы. Велика вероятность того, что в некоторые дни будет...

лачинов

Не одно кресло в думе протер. И ведь заметьте, извиняться не стал и дерзить не рискнул. Просто заболтал...

turan601

Единственный презедент в мире! Который закрылся, это многое говорит о нашем вожде