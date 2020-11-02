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Путин рассказал про «крутых кавказских парней»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин уверен, что на Северном Кавказе живет «много крутых парней». Глава государства сообщил об этом участникам общероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в ходе общения по видеосвязи, передает сайт Кремля.

Один из участников «Большой перемены», житель Дагестана, рассказал главе государства о своих достижениях и заметил, что во время конкурса познакомился с большим количеством интересных людей.

«Ты сказал о том, что ты познакомился здесь с крутыми парнями — на Кавказе много крутых парней. И наверняка ты будешь одним из них, желаю тебе удачи», — ответил Путин, предложив другим участникам поаплодировать школьнику.

Российский лидер также добавил, что Северный Кавказ — «очень интересные места, очень красивые традиции, замечательные маршруты». По мнению Путина, этим регионом может гордиться вся страна.

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