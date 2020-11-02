Путин рассказал про «крутых кавказских парней»

Президент России Владимир Путин уверен, что на Северном Кавказе живет «много крутых парней». Глава государства сообщил об этом участникам общероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в ходе общения по видеосвязи, передает сайт Кремля.

Один из участников «Большой перемены», житель Дагестана, рассказал главе государства о своих достижениях и заметил, что во время конкурса познакомился с большим количеством интересных людей.

«Ты сказал о том, что ты познакомился здесь с крутыми парнями — на Кавказе много крутых парней. И наверняка ты будешь одним из них, желаю тебе удачи», — ответил Путин, предложив другим участникам поаплодировать школьнику.

Российский лидер также добавил, что Северный Кавказ — «очень интересные места, очень красивые традиции, замечательные маршруты». По мнению Путина, этим регионом может гордиться вся страна.