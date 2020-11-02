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Профсоюзы возмутила методика расчета прожиточного минимума

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новая методика расчета прожиточного минимума (ПМ) недопустима, так как она исходит из доходов населения, а не расходов, заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков .

«Сейчас начались игры с тем, что давайте изменим методику определения прожиточного минимума. И если старый прожиточный минимум по плохой методике, которую мы много критиковали, все-таки тем не менее отталкивался от расходов, необходимых гражданину, сейчас предлагается считать прожиточный минимум от доходов гражданина», — приводит РИА Новости заявление Шмакова.

Согласно правительственному законопроекту, величина прожиточного минимума должна определяться не как стоимость условной потребительской корзины, а как 44,2% от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. 

МРОТ на новый год также предложили считать по медианной зарплате за год предыдущий. Соотношение минимального размера оплаты труда и медианной зарплаты установили на уровне 42 процентов. Таким образом, с 1 января 2021 года МРОТ может составить 12 792 рубля в месяц.

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Замглавы Минтруда Андрей Пудов заявил, что нынешний подход тормозит повышение прожиточного минимума, поскольку стоимость продуктов растет медленнее инфляции. Отказ от потребительской корзины при подсчете, как заверили в ведомстве, поднимет размер и МРОТ, и ПМ, потому что показатель медианной зарплаты растет уже быстрее инфляции.

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