Осужденные в Новосибирске спародировали клип Little Big. ВИДЕО

Осужденные приняли участие в конкурсе пародий, первое место разделили участник из колонии №14 с песней фильма «Назад в будущее» и команда женской колонии с номером на песню Uno группы Litte Big, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Новосибирской области.

Второй год подряд в Новосибирской области среди осужденных проводится творческий конкурс двойников «Один в один». В этом году за победу боролись 27 участников из восьми исправительных учреждений области.

Жюри выбирало победителей конкурса дистанционно, осматривая записи выступлений, которые проходили в колониях.

В итоге победу в номинации «Лучший двойник» разделили осужденный из колонии строго режима №14 (содержатся впервые осужденные мужчины) с песней «Johnny B Goode» из фильма «Назад в будущее» и творческий коллектив женской колонии общего режима №9 с номером на песню Uno группы Litte Big.

В номинации «Лучший клип» победителем стал осужденный из колонии №14 с музыкальным видео на песню «Любимка» NILETTO. Победителям конкурса вручили дипломы, переходящий кубок остался в исправительной колонии № 9.