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Осужденные в Новосибирске спародировали клип Little Big. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Осужденные приняли участие в конкурсе пародий, первое место разделили участник из колонии №14 с песней фильма «Назад в будущее» и команда женской колонии с номером на песню Uno группы Litte Big, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Новосибирской области.

Второй год подряд в Новосибирской области среди осужденных проводится творческий конкурс двойников «Один в один». В этом году за победу боролись 27 участников из восьми исправительных учреждений области.

Жюри выбирало победителей конкурса дистанционно, осматривая записи выступлений, которые проходили в колониях. 

В итоге победу в номинации «Лучший двойник» разделили осужденный из колонии строго режима №14 (содержатся впервые осужденные мужчины) с песней «Johnny B Goode» из фильма «Назад в будущее» и творческий коллектив женской колонии общего режима №9 с номером на песню Uno группы Litte Big. 

В номинации «Лучший клип» победителем стал осужденный из колонии №14 с музыкальным видео на песню «Любимка» NILETTO. Победителям конкурса вручили дипломы, переходящий кубок остался в исправительной колонии № 9.


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Осужденные в Новосибирске спародировали клип Little Big. ВИДЕО
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Топ комментариев

partpa125

Какие мелочи, не нужно обращать внимание на курс рубля, главное стабильность и предсказуемость - в.в.путин.....

лачинов

Я тоже думаю что зима будет. Иногда будут морозы. Велика вероятность того, что в некоторые дни будет...

Archangel3339

Из бункера то виднее да... болезней нет, экономика топ.

лачинов

Не одно кресло в думе протер. И ведь заметьте, извиняться не стал и дерзить не рискнул. Просто заболтал...

Saw77

главное ни за что не отвечать.