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Канал «Россия» покажет зрителям три премьеры в ноябре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Абриколь»

Премьера двух новых фильмов состоится на канале «Россия» в ноябре, также в телеэфир впервые выйдет фильм широкого проката «Холоп», сообщила пресс-служба телеканала.

Из премьерных новинок — авантюрная комедия «Абриколь» и комедийная мелодрама «От печали до радости». Впервые на телеэкране зрителям покажут самый кассовый отечественный фильм «Холоп».

Фильм «Абриколь» — 4 ноября в 11.30
В ролях: Дмитрий Певцов, Алена Хмельницкая, Евгения Дмитриева, Александр Феклистов, Ольга Науменко, Ирина Линдт.

Во время вечеринки в доме знаменитого спортсмена Германа (Дмитрий Певцов) пропадает драгоценный золотой шар с бриллиантами. Вместе с реликвией, которую Герман когда-то завоевал в трудном поединке, исчезают любовь и доверие в семье. Расследование поручают капитану Зое Никодимовой (Евгения Дмитриева), которая тут же обнаруживает в семейном шкафу целую компанию скелетов.

Фильм «От печали до радости» — 5 ноября в 21.20
В ролях: Федор Добронравов, Иван Добронравов, Виктор Добронравов, Ирина Пегова, Инга Оболдина, Алексей Ведерников, Александр Чернявский, Регина Щукина.

Глава династии Владимир Трифонов — работяга с добрым сердцем. Когда его младший сын Пашка влюбляется в симпатичную работницу лакокрасочного цеха Любу, парня не смущает ни разница в возрасте, ни наличие у любимой трех детей. Но это возмущает его мать Надежду, и она начинает борьбу за сына, в которую вовлекает всю семью.

Фильм «Холоп» — 4 ноября в 21.30
В ролях: Милош Бикович, Александра Бортич, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Олег Комаров, Ольга Дибцева, Кирилл Нагиев, Софья Зайка.

Григорий — типичный представитель современной золотой молодежи, живет одними удовольствиями: ночные клубы, алкоголь, девушки, дорогие машины. Отец-олигарх решает перевоспитать Григория.

Мажора убеждают, что он попал в прошлое. Нанятые актеры, режиссеры, пиротехники, декораторы создают атмосферу русской провинции, где Гриша становится холопом Гришкой и вместо привычной комфортной жизни оказывается в хлеву.

Также в ноябре на канале «Россия» покажут комедию «Миллиард» с Владимиром Машковым в главной роли (4 ноября в 23.40) и спортивную драму «Легенда №17» (8 ноября в 13.10).

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partpa125

Какие мелочи, не нужно обращать внимание на курс рубля, главное стабильность и предсказуемость - в.в.путин.....

лачинов

Я тоже думаю что зима будет. Иногда будут морозы. Велика вероятность того, что в некоторые дни будет...

Archangel3339

Из бункера то виднее да... болезней нет, экономика топ.

лачинов

Не одно кресло в думе протер. И ведь заметьте, извиняться не стал и дерзить не рискнул. Просто заболтал...

Saw77

главное ни за что не отвечать.