Сноуден попросил российское гражданство

Эдвард Сноуден, работавший ранее на американские спецслужбы, заявил, что подает документа на российское гражданство. В конце октября Сноуден он получил бессрочный вид на жительство в России.

«После долгих лет разлуки с родителями у нас с женой нет ни малейшего желания расставаться с сыном. Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного гражданства США и России», — написал Сноуден в Twitter.

При этом он отметил, что они с женой останутся американцами и будут воспитывать сына в духе американских ценностей, в частности — свободы высказывать свое мнение. Он добавил, что с нетерпением ждет дня, когда сможет вернуться в США, чтобы воссоединиться с семьей.

Ранее адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы американца в России, рассказал, что в конце декабря у Сноудена и его супруги должен родиться ребенок, по месту рождения он получит российское гражданство. Юрист подтвердил РИА Новости, что его подопечный собирает необходимые для нового статуса документы.

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Сноуден в июне 2013 года передал СМИ секретные материалы о слежке спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Москву. Россия предоставила Сноудену временное убежище, при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В Россию к Сноудену переехала его подруга Линдси Миллс, здесь они поженились.