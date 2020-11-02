Эксперты выбрали самые неломающиеся авто

Чешские автомобили Skoda оказались самой надежной маркой, а внедорожник Mercedes-Benz G-Class — самой надежной моделью по версии Gruzdev-Analyze и сети автосервисов Fit Service.

Рейтинг составлен после анализа более 2 миллионов сервисных операций, которые были проведены в сети Fit Service в более чем 100 российских городах, говорится в отчете Gruzdev-Analyze, опубликованном на YouTube.

Чтобы рейтинг был более честным, из общего числа исключили работы по кузовному ремонту, шиномонтажу, мойке и химчистке, а затем убрали из списка все, что связано с техническим обслуживанием машин и изнашиванием деталей — замену масла, фильтров, дворников и так далее. Методика оценки была разработана так, чтобы нивелировать возрастную разницу между разными моделями.

Топ-10 самых надежных марок возглавила Skoda (доля поломок 52,2%). Второе место занял Mercedes, третье — Volkswagen. В десятку вошли MINI, Subaru, Toyota, Jeep, Kia , Opel и Porsche.

Самой мало ломающейся моделью стал Mercedes-Benz G-Class с показателем поломки в 49,5%. За ним расположились Toyota Camry и сразу четыре модели Skoda — Yeti, Superb, Rapid и Octavia. Также в топе оказались Toyota Vitz, Mercedes-Benz CLA, Volkswagen Jetta и Toyota Land Cruiser. Самой надежной моделью Lada оказался кроссовер Xray, который в этом рейтинге занял 21 строчку.