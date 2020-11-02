Кожвендиспансер в Новосибирске отдали под COVID

Дополнительные койки для больных коронавирусом развернуты в кожно-венерологичем диспансере, а также больнице №4 и клинике ФМБА, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

К понедельнику в Новосибирске развернули инфекционные госпитали на базе Городской больницы № 4 (на 200 коек) и стационара Новосибирского областного клинического кожно-венерологического диспансера (на 100 коек).

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Также с понедельника начал прием пациентов госпиталь на 150 коек на базе Сибирского окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства.

По планам властей Новосибирской области, к ноябрю общее число коек для пациентов с коронавирусом должно было превысить 5 тысяч. В октябре их было 4,5 тысячи.