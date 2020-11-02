Город в Хакасии остался без отопления из-за нехватки угля

Жители Сорска в Хакасии замерзли в квартирах из-за отсутствия отопления, единственная в городе котельная не запасла угля на зиму, сообщает правительство региона.

Жители Сорска (11 тысяч) мерзнут в своих квартирах, батареи еле теплые. В городе днем около 1-3 градуса тепла, ночью до минус 6 градусов.

Руководство города Сорска сообщило, что причина в нехватке угля. Но 30 октября городская власть доложила о том, что на котельных создан запас угля на неделю. Ранее Сорску из бюджета Хакасии были выделены 3 миллиона рублей на приобретение угля.

«Наши специалисты проведут замеры и зафиксируют перерыв теплоснабжения, температуру носителя на вводе и в жилых помещениях. Кроме того, ведомство будет принимать меры административного воздействия в отношении ресурсоснабжающей организации», — сказала руководитель департамента жилищного надзора Минстроя Хакасии Мария Карпенко.