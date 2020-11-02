Курс евро обновил максимум 2014 года

Курс евро поднялся выше 94 рублей и обновил максимум с 16 декабря 2014 года, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Европейская валюта расчетами «завтра» выросла до 94,02 рубля, прибавив к стоимости 1,40 рубля. Одновременно курс доллара прибавил 1,18 рубля и достиг отметки 80,71 рубля. Доллар поднялся выше 80 рублей впервые с 30 марта.

Курс рубля продолжает снижаться вслед за нефтью марки Brent. Согласно данным торговых площадок, стоимость нефти марки Brent составляет 36,6 долларов за баррель, нефть марки WTI торгуется на уровне 34,34 доллара за баррель.

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. В ходе утренних торгов индекс Московской биржи опустился до 2665,78 пункта, индекс РТС — до 1043,76 пункта.