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Известный врач назвал пугающую странность тестов на коронавирус

Источник:
«Украина.ру»
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Фото: © Группа компаний S7

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский посчитал «странным» большое количество отрицательных тестов на коронавирус у людей явными клиническими симптомами заболевания. По словам медика, такая статистика выглядит аномальной.

Комаровский отметил, что в своей медицинской практике многократно фиксировал случаи, когда тесты показывали отрицательный результат, хотя пациент явно болел COVID-19. Кроме этого, нередки ситуации, когда у пациентов не было проявлений инфекции, но тест в одной лаборатории показывал высокий уровень специфических антител, а в другой — нулевой показатель.

«Этот вопрос меня волнует гораздо больше, чем количество антител в организме переболевшего», — сказал Комаровский в интервью изданию «Украина.ру», предположив при этом, что проблема может заключаться в качестве тестов.

ПЦР-тесты не могут «вычислить» вирус сразу после попадания в организм, точный результат от исследования можно ожидать только на третий день после инфицирования, признают производители. Кроме этого, ложноотрицательные результаты тестов нередки на поздней стадии заболевания.

Согласно данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в России проведено более 61 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции, выявлено 1,6 миллиона заболевших. За последние сутки было сделано 512 тысяч тестов на коронавирус.

Тема: Распространение коронавируса
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