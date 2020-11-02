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Двадцатиградусные морозы придут в Восточную Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Неделя в регионах Восточной Сибири будет холодной, в отдельных районах Бурятии и Забайкальского края температуры ночами будут опускаться до 25-27 градусов ниже нуля.

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Бурятский Гидрометцентр пообещал жителям региона на ближайшие три дня небольшой снег. В ближайшую ночь будет до -17, местами до -27 градусов. Ночами в среду и четверг – на несколько градусов теплее. В дневные часы будет от 3 градусов тепла до 3 градусов мороза.

В Забайкальском крае в ближайшие дни осадков не ожидается. В ночь на вторник будет -9...-14, при прояснении до -20, по северным районам – до -25 градусов. В последующие две ночи – -7…–12, местами до -20 градусов. Дневные температуры во вторник будут чуть ниже нуля, в среду потеплеет до +3…+ 8 градусов, но местами при прояснениях возможно похолодание до -5.

По информации Иркутского Гидрометцентра, в ближайшие дни в регионе ожидаются снегопады, мокрый снег. Ночами будет -3…-9, в северных районах в ночь на вторник – до -21, в последующие ночи – до -18. В дневные часы будет ноль градусов и чуть ниже, но местами при прояснениях температура опустится до -8…-13 градусов.

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