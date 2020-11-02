Роскосмос нашел замену украинским двигателям

Россия в 2022 году выпустит новые двигатели РД-182 и РД-120МС для российских и зарубежных ракет, сообщил единый портал «Главкосмоса» (входит в Роскосмос). Эти силовые установки заменят украинские РД-120.

Российская промышленность готовится к запуску производства современных аналогов украинских двигателей, которые устанавливаются на российских и зарубежных ракетах. Речь идет о силовых установках РД-182 и РД-120МС. Их разработка ведется в России с прошлого года.

Прототипом для этих двигателей служит РД-120 от НПО Энергомаш, который использовали на второй ступени ракеты «Зенит» и 30 лет изготавливали на Украине, сообщили РИА Новости в «Главкосмосе».

В мае 2019-го глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что несколько стран обратились с предложением по закупкам РД-120. Сейчас Россия поставляет на экспорт РД-180 и РД-181 для американских ракет Atlas и Antares.

С 2016 года в России ведется разработка новой российской ракеты среднего класса «Союз-5» («Иртыш») взамен производимого на Украине «Зенита». На первой ступени «Союза-5» планируется использовать двигатель РД-171МВ — модернизированный двигатель от первой ступени ракеты «Зенит», на второй — два РД-0124МС — модернизированные двигатели от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б» вместо украинских РД-120.