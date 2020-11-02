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Роскосмос нашел замену украинским двигателям

Источник:
РИА Новости
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Фото: © NASA

Россия в 2022 году выпустит новые двигатели РД-182 и РД-120МС для российских и зарубежных ракет, сообщил единый портал «Главкосмоса» (входит в Роскосмос). Эти силовые установки заменят украинские РД-120.

Российская промышленность готовится к запуску производства современных аналогов украинских двигателей, которые устанавливаются на российских и зарубежных ракетах. Речь идет о силовых установках РД-182 и РД-120МС. Их разработка ведется в России с прошлого года.

Прототипом для этих двигателей служит РД-120 от НПО Энергомаш, который использовали на второй ступени ракеты «Зенит» и 30 лет изготавливали на Украине, сообщили РИА Новости в «Главкосмосе».

В мае 2019-го глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что несколько стран обратились с предложением по закупкам РД-120. Сейчас Россия поставляет на экспорт РД-180 и РД-181 для американских ракет Atlas и Antares.

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С 2016 года в России ведется разработка новой российской ракеты среднего класса «Союз-5» («Иртыш») взамен производимого на Украине «Зенита». На первой ступени «Союза-5» планируется использовать двигатель РД-171МВ — модернизированный двигатель от первой ступени ракеты «Зенит», на второй — два РД-0124МС — модернизированные двигатели от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б» вместо украинских РД-120.

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Топ комментариев

partpa125

Какие мелочи, не нужно обращать внимание на курс рубля, главное стабильность и предсказуемость - в.в.путин.....

лачинов

Я тоже думаю что зима будет. Иногда будут морозы. Велика вероятность того, что в некоторые дни будет...

лачинов

Не одно кресло в думе протер. И ведь заметьте, извиняться не стал и дерзить не рискнул. Просто заболтал...

Иркут 69

Особенно полезно посмотреть на графики изменения курса рубля в сравнении с курсами доллара к основным...

turan601

Трудно сказать кто хуже Жириновский или Кадыров