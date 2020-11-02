Снегопады пообещали новосибирцам

Погода в Новосибирской области в ближайшие дни будет облачной, снежной, ветреной, но не холодной, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Гидрометцентр спрогнозировал теплую зиму в России

«С северо-запада через Уральский хребет к нам снова спускается порция облачности. Она принесет осадки», – рассказала синоптик.

По её словам, во вторник ожидается мокрый снег, скорость ветра в порывах будет достигать 13 метров в секунду. Ночью будет 0…-2, днём около нуля градусов.

В среду также будет идти мокрый снег, будет дуть западный ветер силой до 7-12 метров в секунду. Ночью будет -2…-4, днём – 0…-2 градусов.

В четверг ночью осадков не ожидается, днём вероятен мокрый снег. Ночью будет -1…-3, днём – чуть выше нуля. «Пока сильных холодов мы не ждём», – подытожила собеседница.