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ТЦ Красноярска оставили без Wi-Fi из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Красноярского края Александр Усс внес ряд изменений в указы из-за роста случаев заражения коронавирусом в регионе, в том числе запретил в торговых центрах Wi-Fi и посещение их детьми до 14 лет без родителей, сообщает правительство региона.

По словам губернатора, в Красноярском крае каждый день инфекция выявляется у 250-300 человек. Эти цифры уже в два раза выше, чем в начале сентября.

Усс запретил доступ посетителей ТЦ к Wi-Fi, а также запретил детям до 14 лет ходить в торговые центры без сопровождения родителей. Сейчас в регионе школьные каникулы.

«Прошу вас удержать ребят от походов в развлекательные центры и кинотеатры. Нужно прервать цепочку распространения вируса, не допустить его вспышки после окончания каникул, которая может привести к закрытию детских садов и школ», — попросил родителей глава региона.

С 3 ноября в кафе и ресторанах будет запрещено проводить семейные торжества, в том числе свадьбы и юбилеи. Также для работы общепита продолжит действовать правило расстояние между столами должно быть не менее 1,5 метра, либо между столами должны быть установлены перегородки.

Все спортивные мероприятия будут проходить без присутствия зрителей. Краевые и муниципальные объекты спорта закрыты для населения. Частные и федеральные спортивные сооружения продолжат работу. 

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Топ комментариев

partpa125

Какие мелочи, не нужно обращать внимание на курс рубля, главное стабильность и предсказуемость - в.в.путин.....

Иркут 69

Какие люди уходят.... Жаль, светлая память.

лачинов

Я тоже думаю что зима будет. Иногда будут морозы. Велика вероятность того, что в некоторые дни будет...

лачинов

Не одно кресло в думе протер. И ведь заметьте, извиняться не стал и дерзить не рискнул. Просто заболтал...

Alvarius7

Ох зря эту нечисть поповскую коммунисты не дожгли в свое время, ох зря.