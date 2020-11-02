Посылки из Китая с нацистской атрибутикой задержали в Новосибирске

Инспекторы Новосибирской таможни обнаружили в двух посылках из Китая сувениры с нацисткой атрибутикой, получатели должны прислать документы, что предметы законы или отказаться от них, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Жители Усть-Илимска Иркутской области и Северска Томской области заказали из Китая крест со свастикой, монеты и значки, похожие на нацистскую атрибутику в общем количестве 10 штук.

Инспекторы запросили от получателей посылок документы, подтверждающие, что предметы не несут фашистской идеологии. Если такие документы представлены не будут, то монеты и значки будут возвращены обратно отправителю в Китай.

Всего с начала года таможня проконтролировала более 22 миллионов международных почтовых посылок. За 9 месяцев этого года было выявлено более 400 попыток незаконного перемещения холодного оружия, девять «шпионских» устройств, 84 посылки с контрафактным товаром, шесть попыток незаконной пересылки наркотических и сильнодействующих веществ.