Сибирский школьник обжаловал долг перед Сбербанком в Верховном суде

Школьник из Новосибирска обжаловал в Верховном суде РФ кредитную задолженность в 100 тысяч рублей перед Сбербанком, которая образовалась из-за действий мошенников. Все нижестоящие судебные инстанции признали списание денег виной школьника и родителей, сообщил Sibnet.ru юрист Константин Зиновьев.

Школьник и его мама в Центральном районном суде Новосибирска настаивали на признании сделки по перечислению Сбербанком денег неизвестным с карты школьника в размере 100 тысяч рублей недействительной, так как это было сделано без разрешения матери.

Подросток в суде пытался доказать позицию, что банк его обманул, так как не уведомил о возможности овердрафта (ухода в минус) по данной карте. Но районный суд отказал подростку в иске, а затем его решение поддержали Новосибирский областной и Кассационный суд.

«Мы подали кассационную жалобу в Верховный суд. Мы хотим, чтобы суд признал отсутствие долга у нашего клиента. Потому что как несовершеннолетний он не мог провести сделку на значительную сумму — 100 тысяч рублей», — сказал собеседник.

Юрист отметил, что проблема носит системный характер. «Банки позволяют различного рода лицам оперировать денежными средствами и счетами, которые записаны на несовершеннолетних. Чего в принципе быть не должно без разрешения их родителей», — отметил Зиновьев.

Сбербанк прислал новосибирскому школьнику счет на 100 тысяч рублей по утерянной дебетовой карте «Молодежная» по овердрафту (разновидность кредита). Хотя по данной карте такие операции проводиться не могут. Затем банк заявил, что это был не овердрафт, а техническая ошибка.

Незаконное списание денег с «Молодежной» карты мальчика оказалось одним из эпизодов сложной мошеннической схемы, с использованием более 110 карт. Возбуждено уголовное дело, которое расследует полиция.