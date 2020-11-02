Вышел трейлер второго сезона сериала «257 причин, чтобы жить»

Трейлер второго сезона обозначил любовный треугольник в сериале и намекнул на новые проблемы Жени Коротковой.

Судя то трейлеру, главная героиня вернется с Бали в Россию с новым мужчиной и снова бросится всех вокруг спасать. В трейлере есть кадры, где лечащий врач Коротковой просит сдать героиню анализы, намекая на возвращение болезни.

Сериал «257 причин, чтобы жить» рассказывает историю молодой женщины Евгении Коротковой, которая излечилась от рака. Но, оказавшись здоровой, она лишается своего возлюбленного, а ее сестру интересует только доход от сборов в соцсетях на лечение. Женя находит свой блокнот, где написаны желания, которые она хотела бы воплотить при жизни, и начинает их исполнять.

Главную роль в сериале сыграла Полина Максимова, также в проекте снялись Егор Корешков, Юлия Топольницкая, Максим Лагашкин, Роман Маякин. Во втором сезоне к актерскому составу присоединились Андрей Федорцев (папа Жени) и Александр Соколовский (Максим, новый парень Жени).

Второй сезон сериала «257 причин, чтобы жить» выйдет в онлайн-сервисе Start с 4 ноября.