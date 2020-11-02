НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Вышел трейлер второго сезона сериала «257 причин, чтобы жить»

Источник:
Sibnet.ru
175 0

Трейлер второго сезона обозначил любовный треугольник в сериале и намекнул на новые проблемы Жени Коротковой.

Судя то трейлеру, главная героиня вернется с Бали в Россию с новым мужчиной и снова бросится всех вокруг спасать. В трейлере есть кадры, где лечащий врач Коротковой просит сдать героиню анализы, намекая на возвращение болезни.

Сериал «257 причин, чтобы жить» рассказывает историю молодой женщины Евгении Коротковой, которая излечилась от рака. Но, оказавшись здоровой, она лишается своего возлюбленного, а ее сестру интересует только доход от сборов в соцсетях на лечение. Женя находит свой блокнот, где написаны желания, которые она хотела бы воплотить при жизни, и начинает их исполнять.

Главную роль в сериале сыграла Полина Максимова, также в проекте снялись Егор Корешков, Юлия Топольницкая, Максим Лагашкин, Роман Маякин. Во втором сезоне к актерскому составу присоединились Андрей Федорцев (папа Жени) и Александр Соколовский (Максим, новый парень Жени).

Второй сезон сериала «257 причин, чтобы жить» выйдет в онлайн-сервисе Start с 4 ноября.

Еще по теме
Вышел трейлер фильма о COVID-23 «Певчая птица»
Квентин Тарантино посоветовал крутой фильм ужасов
Фильм с темнокожими Алисой и Питером Пеном запретили оценивать
Вышел тизер фильма ужасов «Хэллоуин убивает»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин привык к работе на удаленке
•
Началась четырехдневная рабочая неделя
•
Ученые определили срок сохранения антител у переболевших COVID
•
Пилот ВВС США оценил боевые качества МиГ-29
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Угольный разрез со смотровой площадкой появится в Кузбассе
Сибирь 02.11.2020 13:32
Снегопады пообещали новосибирцам
Сибирь 02.11.2020 12:49
ТЦ Красноярска оставили без Wi-Fi из-за коронавируса
Сибирь 02.11.2020 12:00
Сибирский студент сделает электромобили морозоустойчивыми
Сибирь 02.11.2020 11:55
Самое популярное
Самоуверенный кузбассовец смутил Гагарину на «Голосе»
5139
Певица из Красноярска попала в «Голос» за роскошный вокал
5103
Приставы помогли красноярцу стать миллионером
3974
Певец Alekseev оценил перепетую им песню «блатной» участницы «Голоса»
3523
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин привык к работе на удаленке
•
Началась четырехдневная рабочая неделя
•
Ученые определили срок сохранения антител у переболевших COVID
•
Пилот ВВС США оценил боевые качества МиГ-29
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Sibnet.Ru
Топ комментариев

partpa125

Какие мелочи, не нужно обращать внимание на курс рубля, главное стабильность и предсказуемость - в.в.путин.....

Иркут 69

Какие люди уходят.... Жаль, светлая память.

лачинов

Я тоже думаю что зима будет. Иногда будут морозы. Велика вероятность того, что в некоторые дни будет...

лачинов

Не одно кресло в думе протер. И ведь заметьте, извиняться не стал и дерзить не рискнул. Просто заболтал...

Alvarius7

Ох зря эту нечисть поповскую коммунисты не дожгли в свое время, ох зря.