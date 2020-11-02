Троллейбусы с Wi-Fi и климат-контролем появились в Омске

Низкопольные троллейбусы «Адмирал» вышли на маршруты в Омске, транспорт оснащён Wi-Fi, разъемами для зарядок и климат-контролем, сообщила пресс-служба городской администрации.

Троллейбусы будут обслуживать маршруты № 4 («Железнодорожный вокзал – поселок Ермак») и № 3 «Железнодорожный вокзал – поселок Чкаловский». В воскресенье на маршрут №4 вышли первые 16 «Адмиралов», еще 17 поставят в Омск до конца месяца.

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Их купили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Федеральное софинансирование составило 60% от стоимости техники.

«Важно, что это не последние троллейбусы. На этот год мы уже приобрели 33 троллейбуса, и до конца ноября все троллейбусы придут в Омск. А в следующем году мы получим ещё 29, исходя из той заявки, которую нам подтвердил Минтранс России», – прокомментировал губернатор Омской области Александр Бурков.

В троллейбусе «Адмирал» три широких дверных проёма, работает наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации. В салоне размещены экраны, на которых будут транслировать маршруты, расписание движения. Также троллейбус оснащен Wi-Fi, usb-разъемами для подзарядки телефонов, в салоне работает климат-контроль.

В новых троллейбусах электропневматические двери с системами антиприщемления. Двери оснащены системами «антиход», таким образом, транспорт не сможет ехать, если двери не закрыты или закрыты не полностью. Также троллейбус оснащен автономным ходом, что позволит, например, объехать место ДТП.