Службу скорой помощи в Забайкалье усилят студентами

Студенты медакадемии в Забайкальском крае станут диспетчерами «скорой» из-за перегруженности в связи с распространением коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

С утра понедельника первые 14 студентов-медиков начали обучаться работе на горячей линии скорой помощи. В течение дня к обучению подключатся еще шесть человек.

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«Для информационной и консультационной помощи привлечены 20 специалистов, сегодня они обучаются. Полноценно приступят к работе к четвергу, с завтрашнего дня начинают стажировку, уже снижая нагрузку на телефоны», – прокомментировал заместитель председателя правительства Андрей Гурулев.

Гурулев отметил, что «вопрос заработной платы для специалистов уже проработан и решен».