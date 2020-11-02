Квят показал лучший результат в сезоне

Российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят занял четвертое место на Гран-при Эмилии-Романьи. Пока это его лучший результат в сезоне.
Гонка прошла в воскресенье в итальянской Имоле. Квят стартовал с восьмого места и показал лучший результат в текущем сезоне. Ранее его лучшим результатом было седьмое место на Гран-при Тосканы.
«Четвертый сегодня. Отличная работа и очень сильная гонка. Было весело», — написал Квят в Instagram.
«Квяту не хватило пары кругов, чтобы обогнать Риккьярдо. Тем не менее, четвертое место — лучший результат Даниила в нынешнем сезоне, а команда показала хорошие результаты как в квалификации, так и в гонке», — прокомментировал руководитель Alpha Tauri Франц Тост, его слова опубликованы на сайте команды.
Победителем 13-го этапа стал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, второе место занял его напарник по команде финн Валттери Боттасу. Тройку сильнейших замкнул австралиец Даниэль Риккардо из Renault.
partpa125Какие мелочи, не нужно обращать внимание на курс рубля, главное стабильность и предсказуемость - в.в.путин.....
Иркут 69Какие люди уходят.... Жаль, светлая память.
лачиновЯ тоже думаю что зима будет. Иногда будут морозы. Велика вероятность того, что в некоторые дни будет...
лачиновНе одно кресло в думе протер. И ведь заметьте, извиняться не стал и дерзить не рискнул. Просто заболтал...
Alvarius7Ох зря эту нечисть поповскую коммунисты не дожгли в свое время, ох зря.