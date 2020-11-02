Квят показал лучший результат в сезоне

Российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят занял четвертое место на Гран-при Эмилии-Романьи. Пока это его лучший результат в сезоне.

Гонка прошла в воскресенье в итальянской Имоле. Квят стартовал с восьмого места и показал лучший результат в текущем сезоне. Ранее его лучшим результатом было седьмое место на Гран-при Тосканы.

«Четвертый сегодня. Отличная работа и очень сильная гонка. Было весело», — написал Квят в Instagram.

«Квяту не хватило пары кругов, чтобы обогнать Риккьярдо. Тем не менее, четвертое место — лучший результат Даниила в нынешнем сезоне, а команда показала хорошие результаты как в квалификации, так и в гонке», — прокомментировал руководитель Alpha Tauri Франц Тост, его слова опубликованы на сайте команды.

Победителем 13-го этапа стал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, второе место занял его напарник по команде финн Валттери Боттасу. Тройку сильнейших замкнул австралиец Даниэль Риккардо из Renault.