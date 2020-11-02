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Дети разгромили кладбище в Омской области на Хэллоуин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Омской области

Двое школьников устроили погром на кладбище в селе Алексеевка Любинского района Омской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

В отдел полиции поступило сообщение о том, что на сельском кладбище повалены и сломаны кресты. Оказалось, что повреждены 43 надгробия. Полиция выяснила, что к погрому причастны двое школьников девяти и 12 лет.

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«Местные жители видели их гуляющими по территории кладбища. Имущество они повредили двумя днями ранее из хулиганских побуждений», – сказано в сообщении.

Инспектор опросил родителей мальчиков. Оба растут в благополучных семьях. Решается вопрос о постановке их на учёт. По факту произошедшего проводится проверка.

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