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Ученые определили срок сохранения антител у переболевших COVID

Источник:
ТАСС
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Антитела к коронавирусу нового типа могут сохраняться в организме переболевшего инфекцией до пяти месяцев, к такому выводу пришли специалисты из американского медицинского центра Маунт Синай (штат Нью-Йорк).

Исследователи уточнили, что антитела могут сохраняться в организме в течение пяти месяцев, если пациент перенес заболевание в легкой или умеренной форме. Всего в исследовании приняли участие более 30 тысяч человек, приводит ТАСС сообщение медицинского центра.

Ранее главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин сообщил, что гуморальный иммунитет может пропасть через три-пять месяцев у переболевших коронавирусной инфекцией, что означает высокий риск повторного заражения.

Основной функцией гуморального (антительного) иммунитета является защита от внедрения, размножения и распространения в организме генетически чужеродного материала (бактерий, вирусов и т. д.). Во время заболевания формируется также еще и клеточный иммунитет, в котором антитела не участвуют.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

partpa125

Какие мелочи, не нужно обращать внимание на курс рубля, главное стабильность и предсказуемость - в.в.путин.....

Иркут 69

Какие люди уходят.... Жаль, светлая память.

лачинов

Я тоже думаю что зима будет. Иногда будут морозы. Велика вероятность того, что в некоторые дни будет...

лачинов

Не одно кресло в думе протер. И ведь заметьте, извиняться не стал и дерзить не рискнул. Просто заболтал...

Alvarius7

Ох зря эту нечисть поповскую коммунисты не дожгли в свое время, ох зря.