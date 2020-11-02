Ученые определили срок сохранения антител у переболевших COVID

Антитела к коронавирусу нового типа могут сохраняться в организме переболевшего инфекцией до пяти месяцев, к такому выводу пришли специалисты из американского медицинского центра Маунт Синай (штат Нью-Йорк).

Исследователи уточнили, что антитела могут сохраняться в организме в течение пяти месяцев, если пациент перенес заболевание в легкой или умеренной форме. Всего в исследовании приняли участие более 30 тысяч человек, приводит ТАСС сообщение медицинского центра.

Ранее главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин сообщил, что гуморальный иммунитет может пропасть через три-пять месяцев у переболевших коронавирусной инфекцией, что означает высокий риск повторного заражения.

Основной функцией гуморального (антительного) иммунитета является защита от внедрения, размножения и распространения в организме генетически чужеродного материала (бактерий, вирусов и т. д.). Во время заболевания формируется также еще и клеточный иммунитет, в котором антитела не участвуют.