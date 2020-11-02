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Фадеев высоко оценил выступление «блатной» участницы «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Главная сцена / CC0

Продюсер Максим Фадеев, будучи профессором музыки, дал экспертную оценку выступлению Александры Будниковой на слепых прослушиваниях шоу «Голос». Из-за того, что юная певица — дочь ведущего Первого канала, ее успех в проекте посчитали блатом.

«Я в восторге от выступления этого ребенка, она блестяще владеет голосом, она филигранно пела, она пела с великолепным вкусом, с тонким, музыкальным. Она чувствовала музыку. Я чувствовал каждый ее звук. Вот я бы точно также повернулся, на месте каждого сидящего из этих судей», — сказал Фадеев в Instagram.

Александра Будникова на «Голосе» спела песню музыканта Alekseev. К девушке развернулись все наставники. Сергей Шнуров и Баста начали танцевать, а Полина Гагарина не скрывала своего восторга от выступления юной певицы.

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После выступления Будниковой на Первый канал и на «Голос» обрушилась критика. Из-за того что папа певицы — ведущий программы «Доброе утро» на Первом канале, зрители посчитали, что выступление проплачено. 

Будникову назвали второй «дочкой Алсу», а партия «Коммунисты России» обратились к руководству канала и потребовали закрыть «Голос» из-за участившихся скандалов.

Первый канал и сама Александра Будникова отреагировали на критику. Телеканал планирует подать судебные искина всех, кто обвинил программу «Голос» в нечестности и коррупции.

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