Началась четырехдневная рабочая неделя

Рабочая неделя, начавшаяся 2 ноября, будет четырехдневной в связи с празднованием Дня народного единства.

День народного единства выпал на среду, она будет нерабочим днем. Поскольку вторник, 3 ноября, является предпраздничным рабочим днем, его продолжительность сокращается на один час.

Следующие каникулы ждут трудящихся в начале января 2021 года: новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января. 31 декабря 2020 года пока остается рабочим днем, несмотря на ряд предложений сделать этот день выходным.