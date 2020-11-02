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Началась четырехдневная рабочая неделя

Источник:
Sibnet.ru
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Рабочая неделя, начавшаяся 2 ноября, будет четырехдневной в связи с празднованием Дня народного единства.

День народного единства выпал на среду, она будет нерабочим днем. Поскольку вторник, 3 ноября, является предпраздничным рабочим днем, его продолжительность сокращается на один час.

Следующие каникулы ждут трудящихся в начале января 2021 года: новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января. 31 декабря 2020 года пока остается рабочим днем, несмотря на ряд предложений сделать этот день выходным.


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Топ комментариев

partpa125

Какие мелочи, не нужно обращать внимание на курс рубля, главное стабильность и предсказуемость - в.в.путин.....

Иркут 69

Какие люди уходят.... Жаль, светлая память.

лачинов

Я тоже думаю что зима будет. Иногда будут морозы. Велика вероятность того, что в некоторые дни будет...

лачинов

Не одно кресло в думе протер. И ведь заметьте, извиняться не стал и дерзить не рискнул. Просто заболтал...

Alvarius7

Ох зря эту нечисть поповскую коммунисты не дожгли в свое время, ох зря.