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Путин привык к работе на удаленке

Источник:
«Россия 1»
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин признался, что привык к удаленке и рассказал о достоинствах и недостатках работы в таком режиме.

На форуме «Россия зовет!» глава ВТБ Андрей Костин спросил у Путина, тяжело ли ему взаимодействовать с публикой через экран. «Я уже привык. Но с аудиторией проще, интереснее, поживее. Но хорошо, что есть такие возможности», — приводит «Россия 1» слова российского лидера.

Президент назвал положительные стороны взаимодействия в таком формате. Видеосвязь позволяет не отрывать собеседников от текущей работы и собрать максимальное количество заинтересованных лиц, отметил он.

Путин начал проводить совещания в удаленном режиме с 1 апреля из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

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Ранее президент отверг возможность введения жестких мер для на фоне пандемии коронавируса. «Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается», — подчеркнул глава государства.

Тема: Распространение коронавируса
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