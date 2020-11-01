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Гидрометцентр спрогнозировал теплую зиму в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Теплая зима ожидается в большинстве регионов России, но при этом не исключены и периодические сильные морозы, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В целом зима ожидается теплая, но это не значит, что не будет значительных морозов», —сказал ТАСС Вильфанд. Он подчеркнул, что в течение сезона погода будет неоднородной. В частности, температура в декабре почти везде будет около и выше нормы.

Особенно высокая температура ожидается на севере европейской территории России, северной половине Западной Сибири, Красноярского края и Якутии, рассказал Вильфанд.

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По его словам, начало 2021 года также будут относительно теплым для большинства регионов страны. «В январе тоже около нормы в большинстве регионов страны, а на южной территории европейской части — выше нормы», — сказал он.

Повышенная температура в феврале будет на всей европейской части страны. На остальной территории она будет около нормы, но на положительном фоне, подчеркнул руководитель Гидрометцентра.

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