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Перечислены семь способов ускорить работу компьютера

Источник:
РИА Новости
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Эксперты посоветовали семь способов ускорить работу «медленного» компьютера. Пол их мнению, ухудшение быстродействия компьютера связано в первую очередь с работой программного обеспечения.

Во-первых, сократить количество приложений, которые запускаются одновременно с загрузкой операционной системы. Для этого необходимо проверить список приложений из автозапуска и убрать из него те, что используют много оперативной памяти или мощности процессора, приводит РИА Новости совет экспертов.

Второй способ заключается в использовании меньшего количества вкладок в браузере: их количество влияет на общую производительность компьютера. В-третьих, следует регулярно проверять компьютер на наличие вирусов и других вредоносных программ.

Четвертый способ — это регулярная перезагрузка компьютера. Пятый способ заключается в установке твердотельного накопителя (SSD). Такой накопитель позволяет компьютеру загружаться в считанные секунды и запускать большинство программ почти мгновенно.

Еще один способ ускорить работу компьютера — это использование функции ReadyBoost, которая имеется в операционной системе Windows 10. Этот инструмент позволяет использовать USB-накопитель в качестве дополнительной оперативной памяти.

Наконец, последний способ — это приостановка использования облачного хранилища OneDrive от компании Microsoft, так как постоянная синхронизация службы хранения данных может замедлить работу системы.

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