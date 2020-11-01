Подсчитано число потенциально обитаемых планет в Млечном Пути

Млечный Путь может скрываться порядка 300 миллионов планет, по своим свойствам и размерам похожим на Землю, считают американские планетологи. Это значительно расширяет количество потенциально обитаемых планет.
«Мы получили все необходимые данные, чтобы с достаточно высоким уровнем точности подсчитать, сколько в нашей Галактике может быть потенциально обитаемых аналогов Земли. Этот параметр – ключевая часть уравнения Дрейка, оценивающего потенциальное число внеземных цивилизаций», — приводит ТАСС слова планетолог из Института поиска внеземных цивилизаций SETI (США) Джеффа Кофлина.
Астоном Фрэнк Дрейк придумал формулу для подсчета того, сколько в нашей Галактике внеземных цивилизаций, с которыми возможен контакт. С помощью этой формулы можно оценить шансы на встречу с такими цивилизациями. Расчеты, что таких планет должно быть очень много и что человечество обязательно должно встретиться с их обитателями.
Но в ближайшие годы после публикации уравнения ни одного контакта с инопланетянами не произошло. Ученые того времени, в том числе Энрико Ферми, начали сомневаться в истинности допущений Дрейка. В результате итальянец сформулировал так называемый «парадокс Ферми!: если разумные инопланетяне существуют, почему человечество до их пор не открыло никаких их следов?
Ученые до сих пор не могут разрешить этот парадокс. Раньше они предполагали, что человечество еще не встретилось с внеземными цивилизациями из-за того, что на нашей планете сложились уникальные условия, которые нужны для формирования разумной жизни.
Сейчас эта гипотеза кажется маловероятной, ведь астрономы открыли тысячи землеподобных планет у ближайших к нам звезд.