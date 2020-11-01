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Подсчитано число потенциально обитаемых планет в Млечном Пути

Источник:
ТАСС
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Фото: Jakub Gorajek cinegeek / CC0

Млечный Путь может скрываться порядка 300 миллионов планет, по своим свойствам и размерам похожим на Землю, считают американские планетологи. Это значительно расширяет количество потенциально обитаемых планет.

«Мы получили все необходимые данные, чтобы с достаточно высоким уровнем точности подсчитать, сколько в нашей Галактике может быть потенциально обитаемых аналогов Земли. Этот параметр – ключевая часть уравнения Дрейка, оценивающего потенциальное число внеземных цивилизаций», — приводит ТАСС слова планетолог из Института поиска внеземных цивилизаций SETI (США) Джеффа Кофлина.

Астоном Фрэнк Дрейк придумал формулу для подсчета того, сколько в нашей Галактике внеземных цивилизаций, с которыми возможен контакт. С помощью этой формулы можно оценить шансы на встречу с такими цивилизациями. Расчеты, что таких планет должно быть очень много и что человечество обязательно должно встретиться с их обитателями.

Но в ближайшие годы после публикации уравнения ни одного контакта с инопланетянами не произошло. Ученые того времени, в том числе Энрико Ферми, начали сомневаться в истинности допущений Дрейка. В результате итальянец сформулировал так называемый «парадокс Ферми!: если разумные инопланетяне существуют, почему человечество до их пор не открыло никаких их следов?

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Ученые до сих пор не могут разрешить этот парадокс. Раньше они предполагали, что человечество еще не встретилось с внеземными цивилизациями из-за того, что на нашей планете сложились уникальные условия, которые нужны для формирования разумной жизни.

Сейчас эта гипотеза кажется маловероятной, ведь астрономы открыли тысячи землеподобных планет у ближайших к нам звезд.

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