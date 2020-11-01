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Женщина купила в магазине светящуюся в темноте курицу

Источник:
РИА Новости
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Жительница украинского Ивано-Франковска купила курицу, которая, как утверждается, светилась в темноте. Соответствующий пост она опубликовала в местном паблике в Facebook.

По словам Елены Заславской, она приобрела курицу для приготовления борща в магазине сети «Сильпо». «Кусочек дала кошке. Кошка не съела. Ночью встаю — а она светится! Только голограммы не показывает», — рассказала украинка. Она попросила подписчиков соцсети объяснить это явление.

Она отметила, что также светился жир от курицы, остававшийся на пальцах. При этом женщина добавила, что попробовала получившийся борщ и он оказался «очень хорош».


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