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Астрономы разглядели у недавно открытого кентавра хвост

Источник:
ТАСС
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Фото: © Northern Arizona University

Американские планетологи заключили, что объект 2014 OG392 — один из последних открытых кентавров — на самом деле представляет собой не астероид, а комету.

К такому выводу ученые пришли после того, как в момент сближения объекта с Солнцем разглядели у него длинный газопылевой хвост. Теперь Международный астрономический союз (МАС) официально перевел 2014 OG392 в категорию комет

«Мы обнаружили следы комы – газопылевой оболочки кометы — на расстоянии примерно в 400 тысячах километров от 2014 OG392. Наши доводы убедили коллег из МАС, и в результате этот астероид перевели в число комет. Объект получил новое имя — C/2014 OG392 (PANSTARRS)», — приводит ТАСС слова астронома из Университета Северной Аризоны Колина Чэндлера.

Кентаврами астрономы называют группу небольших небесных тел диаметром от 250 метров до нескольких десятков километров, орбиты которых находятся между орбитами Юпитера и Нептуна. Планетологи пока не пришли к единым выводам о происхождении этих объектов.

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Некоторые исследователи считают, что кентавры представляют собой небольшие небесные тела, которые выбросило на внешние окраины Солнечной системы из главного пояса астероидов. Другие астрономы предполагают, что это «потушхие» кометы, которые, в отличие от активных комет, при сближении с Солнцем почти не выбрасывают газа и пыли.

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