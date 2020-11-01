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Жириновский ответил на призыв Кадырова извиниться

Источник:
Sibnet.ru
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский удивился, что глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от него извинений, а также отметил, что Россия является светским государством и вопрос религии — личное дело каждого.

Конфликт возник на фоне убийства под Парижем учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Кадыров осудил этот теракт и президента Франции, который, по его мнению, оправдывает карикатуры и провоцирует мусульман. Жириновский счел, что главы регионов «не должны в это вмешиваться». Главу Чечни это возмутило и он потребовал извинений.

«У меня не было с ним никаких разговоров, я говорил о ситуации в Турции, в Карабахе, а с ним я не разговаривал ни о чем. <...> Я ничего не понял, я ни к кому ни с чем не обращался, меня спрашивали, почему там кто-то что-то сказал, я сказал, что тему религии трогать не надо, как и национальности. Кадырова вообще не упоминал. <...> Почему он на себя это принимает — непонятно», — сказал Жириновский в эфире канала Владимира Соловьева на YouTube.

Жириновский отметил, что Россия является светским государством и вопрос религии — личное дело каждого. Он отметил, что не собирается спрашивать разрешения, что и когда говорить.


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