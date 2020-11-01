Ракету «Циркон» испытают на дальности в 1 тысячу километров

Гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» в ходе предстоящих в ноябре испытаний будет запущена на дальность около 1 тысячи километров по мишени, имитирующей корабль противника.

«Гиперзвуковой "Циркон" по плану ноябрьского испытательного пуска должен преодолеть расстояние порядка 1 тыс. км. Стрельба будет вестись с борта фрегата Северного флота "Адмирал Горшков"», — сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Источник уточнил, что «ракета должна поразить на испытаниях морской щит, имитирующий корабль противника».

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» до конца года выполнит три испытательных пуска ракеты «Циркон», в том числе с поражением мишени, имитирующей авианосец.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил 7 октября президенту России Владимиру Путину, что 6 октября с борта «Адмирала Горшкова» была выполнена стрельба ракетой «Циркон» на дальность 450 километров. Корабль запустил ракету из Белого моря, она поразила морскую мишень в Баренцевом море. Скорость ракеты составила 8 скоростей звука, высота полета достигла 28 километров.