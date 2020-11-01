Экономисты подсчитали, насколько рубль ослаб после краха СССР

Российский рубль после исчезновения Советского Союза пережил несколько тяжелейших шоков и ослаб за это время по отношению к американскому доллару в 40 тысяч раз.

Первый шаг к свободному рублю — введение коммерческого курса — был сделан 1 ноября 1990 года: в тот же день доллар перестал стоить официально 63 копейки и сразу подскочил в цене втрое — до 1,8 рубля, задав глобальную тенденцию на все последующие годы.

«С 1 ноября 1990 года тренд на снижение стоимости российский национальной валюты по отношению к доллару глобально никогда не менялся. Уже 1 июля 1992 года официальный курс был на отметке 125,26 рубля. Всего же за 30 лет цена доллара в рублях, без учета деноминации 1997-1998 годов, выросла более чем в 40 тысяч раз», — приводит РИА Новости слова аналитика рейтингового агентства НКР Дмитрия Рышкова.

За этот период российская валюта пережила несколько шоков. «Мы наблюдали период гиперинфляции, когда реальная стоимость денежной единицы падала очень быстро — фактическое разрушение обращения денег, сосуществование нескольких ценовых систем, деноминацию и несколько трансформаций режима валютного курса», — напомнил замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Хрущевские фантики: история советских купюр

При этом Куликов отмечает, что реальная товарная стоимость рубля снизилась за 30 лет более чем в сто раз. «А если бы не было деноминации, то расчетное изменение превысило бы 100 000 раз. Только за 1992-1994 годы покупательная стоимость одного рубля упала почти в тысячу раз», — указывает он.