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Банки предупредили о новых уловках мошенников

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Банки отметили рост случаев мошенничества, когда злоумышленники убеждают жертву сначала оформить на себя одобренный кредит, а потом перевести деньги на их счет

В октябре жертвами подобных преступлений стали клиенты Альфа-банка. Суммы хищений у каждого пострадавшего клиента превышают 1 миллиона рублей. «Такие мошенничества сейчас распространены, причем преступники все чаще нацелены не на остатки на счетах, а на кредиты, доступные для клиента», — сообщили РБК в Альфа-банке.

Во время разговора мошенники представлялись банковскими сотрудниками и говорили, что клиенту одобрен кредит и сейчас они занимаются его оформлением. Когда человек говорил, что не намерен его брать, то настаивали на необходимости установить специальное приложение, чтобы защитить персональные данные или отменить заявку.

С помощью программы злоумышленники получали удаленный доступ к телефону, через который они оформляли кредит в банковском приложении жертвы. После этого они убеждали граждан перевести деньги через приложение или банкомат на «специальный» счет якобы для того, чтобы закрыть кредит или спасти деньги от мошенников.

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О росте подобного вида хищений сообщили также в Газпромбанке (ГПБ). «В 2020 году, согласно заявлениям наших клиентов, наблюдается увеличение количества случаев мошенничества с применением методов социальной инженерии для получения предодобренных кредитов», — сказал замначальника департамента защиты информации ГПБ Алексея Плешкова

По его оценке, за 9 месяцев текущего года были зафиксированы тысячи случаев подобных мошеннических операций.

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