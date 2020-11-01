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Вступил в силу упрощенный порядок оформления пособий на детей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Упрощенный порядок оформления пособий на детей 3-7 лет из малообеспеченных семей вступил в силу в России в воскресенье, 1 ноября, говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном на сайте российского правительства.

Теперь для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия, отмечается в документе.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет были введены указом президента РФ с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами.

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Размер выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей. Это примерно 5,5 тысячи рублей на ребенка в месяц в зависимости от региона. Оформить пособие можно в том числе в многофункциональном центре или на портале госуслуг.

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