Англия объявила локдаун до декабря

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в Англии с 5 ноября до 2 декабря новых ограничительных мер на фоне распространения коронавируса COVID-19.

«С четверга основной посыл будет тем же — оставайтесь дома», — приводит «Интерфакс» слова Джонсона. С четверга жители Англии не должны выходить из дома, кроме походов на работу или учебу, к врачу, в магазин или для помощи близким. Также разрешаются занятия спортом на свежем воздухе и прогулки. Школы, колледжи и университеты продолжат работать.

Бары и рестораны смогут обслуживать клиентов только навынос. Магазины (кроме продуктовых), парикмахерские, салоны красоты, спортзалы, а также места отдыха и развлечений должны приостановить работу. Поездки за рубеж, кроме рабочих, временно запрещаются.

Премьер-министр признал, что эти меры больно ударят по малому и среднему бизнесу, и пообещал предпринимателям поддержку.

Джонсон также предупредил, что из-за пандемии британцам вряд ли удастся отметить Рождество так, как они привыкли это делать. «Рождество в этом году пройдет не так, как всегда. Возможно, отличия будут существенными», — заявил британский премьер.

В субботу суточный прирост случаев COVID-19 в Великобритании составил 21 915, за последние 24 часа в стране скончались 326 инфицированных. Таким образом, общее число случаев заражения в стране превысило 1 миллиона, зарегистрировано более 46,5 тысячи смертей людей с коронавирусом.