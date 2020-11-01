НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США предложили направить в Карабах миротворцев из Скандинавии

Источник:
ТАСС
251 3
Фото: Irish Defence Forces / CC BY 2.0

США поддерживают идею размещения миротворческих сил скандинавских стран в Нагорном Карабахе, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая в пятницу перед представителями армянской диаспоры.

«Любого рода посредничество или миротворчество Турции являются неудачной инициативой для Соединенных Штатов, а также для Армении. Мы считаем, что обеим странам следует согласиться на [размещение] скандинавских миротворцев», — цитирует ТАСС О'Брайена.

По его словам, сейчас Вашингтон работает с правительствами скандинавских стран над вопросом формирования миротворческих сил, которые можно было бы разместить в регионе для поддержания режима прекращения огня. «Любого рода вооруженные миротворческие силы не должны включать сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе Соединенные Штаты, и соседние страны», — отметил О'Брайен.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВойна в Нагорном Карабахе: чего ждет Россия?

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Еще по теме
Белоруссия опустила «железный занавес» на границах
США увидели риски второй холодной войны с Россией
Россия назвала условие оказания помощи Армении
Армения запросила помощь Путина
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика #Конфликты
КАРТИНА ДНЯ
•
Вступил в силу упрощенный порядок оформления пособий на детей
•
США предложили направить в Карабах миротворцев из Скандинавии
•
Банки предупредили о новых уловках мошенников
•
Россия возобновила авиасообщение с Японией
Подробности
•
Сбой в системе: что изменит «забастовка» омских скорых?
•
Болельщик «Сибири» о депрессии, Скабелке и кузьмичах
•
Michelin, Nokian или Hankook: рейтинг зимних шипованных шин
•
Маркировка по-нашему: где застряли нужные лекарства
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Морозы в понедельник усилятся в Восточной Сибири
Сибирь 01.11.2020 15:00
Нерест байкальского омуля сняли на видео под водой
Сибирь 01.11.2020 11:29
Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Бурятии
Сибирь 01.11.2020 08:46
Автомобиль загорелся на трассе в Кузбассе. ВИДЕО
Сибирь 31.10.2020 17:20
Самое популярное
Фото Кейт Уинслет под водой со съемок «Аватара-2» выложили в Сеть
7528
Лукашенко дал клятву белорусскому народу
5506
Обнаружена неуязвимая для коронавируса группа людей
4707
Певица из Красноярска попала в «Голос» за роскошный вокал
3823
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Вступил в силу упрощенный порядок оформления пособий на детей
•
США предложили направить в Карабах миротворцев из Скандинавии
•
Банки предупредили о новых уловках мошенников
•
Россия возобновила авиасообщение с Японией
Подробности
•
Сбой в системе: что изменит «забастовка» омских скорых?
•
Болельщик «Сибири» о депрессии, Скабелке и кузьмичах
•
Michelin, Nokian или Hankook: рейтинг зимних шипованных шин
•
Маркировка по-нашему: где застряли нужные лекарства
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Disobedient

Спасибо тебе добрый человек. Что 46 лямов нуждающимся отправил. Ведь в Омске живут зажиточные люди с...

Disobedient

Жалко дядьку. Самый клевый Джеймс Бонд. В скале вообще красавчик. Но возраст был уже почтенный.

владимир морозов 1963

не бритый наглеет , день ото дня.

лачинов

Может пора выборочную национализацию проводить? Пускай господа попробуют качать прибыль из Сардинии,...

skalka136

ну и к чему эта новость?..людей позлить?...или мы должны должны порадоваться за сардину?...