США предложили направить в Карабах миротворцев из Скандинавии

США поддерживают идею размещения миротворческих сил скандинавских стран в Нагорном Карабахе, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая в пятницу перед представителями армянской диаспоры.

«Любого рода посредничество или миротворчество Турции являются неудачной инициативой для Соединенных Штатов, а также для Армении. Мы считаем, что обеим странам следует согласиться на [размещение] скандинавских миротворцев», — цитирует ТАСС О'Брайена.

По его словам, сейчас Вашингтон работает с правительствами скандинавских стран над вопросом формирования миротворческих сил, которые можно было бы разместить в регионе для поддержания режима прекращения огня. «Любого рода вооруженные миротворческие силы не должны включать сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе Соединенные Штаты, и соседние страны», — отметил О'Брайен.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.