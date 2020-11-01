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Россиянин Гассиев нокаутировал Сефери уже в первом раунде

Источник:
«Р-Спорт»
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Российский боксер-тяжеловес Мурат Гассиев в своем первом поединке по возвращении на ринг после двухлетнего перерыва победил техническим нокаутом албанца Нури Сефери.

Бой, прошедший в субботу в Красной Поляне, завершился победой Гассиева в первом раунде. После боя Гассиев поблагодарил всех за поддержку. Теперь он поставил перед собой цель завоевать чемпионский пояс в тяжелом весе, приводит «Р-Спорт» слова российского боксера.

Гассиев одержал свою 27-ю победу на профессиональном ринге при одном поражении, Сефери потерпел десятое поражение в карьере при 41 победе.

Бой с Сефери стал для Гассиева дебютным в тяжелой весовой категории. Ранее россиянин выступал в первом тяжелом весе, в котором завоевывал пояса чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Оба чемпионских титула Гассиев потерял, уступив в 2018 году украинцу Александру Усику, который теперь также выступает в тяжелом весе.


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