Россиянин Гассиев нокаутировал Сефери уже в первом раунде

Российский боксер-тяжеловес Мурат Гассиев в своем первом поединке по возвращении на ринг после двухлетнего перерыва победил техническим нокаутом албанца Нури Сефери.
Бой, прошедший в субботу в Красной Поляне, завершился победой Гассиева в первом раунде. После боя Гассиев поблагодарил всех за поддержку. Теперь он поставил перед собой цель завоевать чемпионский пояс в тяжелом весе, приводит «Р-Спорт» слова российского боксера.
Гассиев одержал свою 27-ю победу на профессиональном ринге при одном поражении, Сефери потерпел десятое поражение в карьере при 41 победе.
Бой с Сефери стал для Гассиева дебютным в тяжелой весовой категории. Ранее россиянин выступал в первом тяжелом весе, в котором завоевывал пояса чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Оба чемпионских титула Гассиев потерял, уступив в 2018 году украинцу Александру Усику, который теперь также выступает в тяжелом весе.
DisobedientСпасибо тебе добрый человек. Что 46 лямов нуждающимся отправил. Ведь в Омске живут зажиточные люди с...
владимир морозов 1963не бритый наглеет , день ото дня.
DisobedientЖалко дядьку. Самый клевый Джеймс Бонд. В скале вообще красавчик. Но возраст был уже почтенный.
лачиновМожет пора выборочную национализацию проводить? Пускай господа попробуют качать прибыль из Сардинии,...
skalka136ну и к чему эта новость?..людей позлить?...или мы должны должны порадоваться за сардину?...