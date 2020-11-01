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Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ГУ МВД по Бурятии

Женщина и пятимесячная девочка погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Бурятии. Еще два пассажира доставлены в больницу, сообщил пресс-служба республиканского ГУ МВД,

По информации МВД, в субботу в 15.20 по местному времени (10.20 мск) 27-летний водитель автомашины Toyota Camry Gracia на 14 километре автодороги Северобайкальск-Нижнеангарск выехал на полосу встречного движения, по которой ехал рейсовый автобус «ПАЗ Аврора».

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В результате ДТП погибли двое пассажиров легкового автомобиля – 47-летняя женщина и пятимесячная девочка. 

Еще двое пассажиров иномарки – 28-летняя девушка и пятилетний ребенок, а также водитель с травмами доставлены в больницу.

В маршрутном транспорте никто не пострадал. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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