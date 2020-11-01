Заработала обязательная маркировка шин и покрышек

Обязательная маркировка шин и покрышек начала действовать в России с 1 ноября — импортеры и производители теперь должны будут помечать свой товар средствами электронной идентификации.

По замыслу разработчиков, это позволит сократить на рынке количество некачественной продукции и подделок. Маркировка должна быть нанесена на упаковку или этикетку в виде двухмерного штрихового кода Data Matrix.

В систему обязательной маркировки товаров «Честный знак» будут вносить сведения об их вводе и выводе из оборота. При этом государство считает, что маркировка не должна приводить к удорожанию продукции, так как ее стоимость от 50 копеек до рубля на единицу товара.

Через систему граждане смогут сообщить об обнаруженной нелегальной продукции. Потребитель в магазине может сканировать код с помощью мобильного приложения «Честный знак», получив полную информацию о товаре, включая страну-производителя, срок годности и материал.

На сегодня система маркировки охватывает несколько товарных групп: лекарства, табачную продукцию, обувь, одежду и изделия легкой промышленности, шубы, парфюмерию, фотоаппараты. Список планируется регулярно расширять.