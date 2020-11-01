Заработал новый способ оформления ДТП

Электронное оформление ДТП через приложение «Помощник ОСАГО» с 1 ноября доступно в любом регионе России.

Приложение «Помощник ОСАГО» позволяет оформить извещение о ДТП в электронном виде и не составлять этот документ на бумажном бланке. Оформление аварии по европротоколу возможно, если в аварии пострадали только два автомобиля, оба водителя застрахованы по ОСАГО, не причинен ущерб третьим лицам, нет пострадавших.

Оба участника должны быть зарегистрированы на портале «Госуслуги». Один из них вводит все данные в приложение, второй подтверждает информацию на своем смартфоне. Пользователи могут выбрать оформления ДТП: с фотофиксацией или без нее. При отказе от фотофиксации автовладелец может рассчитывать на возмещение только в пределах 100 тысяч рублей.

Приложение «Помощник ОСАГО» тестировали е 1 ноября 2019 года в пяти регионах — Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Татарстан. По итогам эксперимента работу приложения признали успешной.

В ноябре продолжится тестирование приложения, поскольку часть тестовых операций пришлось продлить из-за ограничений, связанных с коронавирусом, сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков.