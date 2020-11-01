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Прекращена выдача бумажных ПТС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Традиционные бумажные паспорта транспортных средств (ПТС) перестали оформлять в России с 1 ноября, на смену им пришли электронные. Это упростит контроль за продажей автомобилей.

В новой электронной версии (ЭПТС) будут присутствовать подробные данные об автомобиле: масса, мощность двигателя и прочие характеристики, информация о пробеге, сведения о прохождении ТО, информация об ограничениях при покупке и продаже, и так далее.

Все владельцы (производители, физлица, автосалоны) могут вносить данные о цене автомобиля. То есть теоретические можно посмотреть, за какую сумму машину приобрел прошлый владелец и оценить ее адекватность. Но пока этот пункт полностью «добровольный».

Электронные ПТС будут оформляться производителем автомобиля, если он был собран на территории России, или организацией-импортером, если машина ввозится из другого государства. Если же автомобиль будет ввозить в страну частное лицо, оформлением ЭПТС займется испытательная лаборатория.

Доступ к данным из ЭПТС можно получить, авторизовавшись в системе под своей учетной записью на Госуслугах. Уже сейчас можно заказать выписку из любого ЭПТС — услуга стоит 250 рублей, при этом выписка на собственный автомобиль направляется собственнику безвозмездно. Но документ будет содержать лишь официальные технические данные без информации о владельце.

Хождение бумажного ПТС с 1 ноября не ограничат — документами можно будет пользоваться, как и раньше.

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