РПЦ предложила учить школьников по священным текстам

Включить священные тексты в школьную программу по литературе предложил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Мне кажется, что священные тексты традиционных религий должны быть, пусть и в сокращенном объеме, включены в школьную программу, в том числе в школьную программу по литературе», — сказал митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Отвечая на вопрос о маркировке священных книг, священнослужитель заявил, что священные тексты традиционных религий не должны содержать возрастную маркировку. По его словам такие возрастные ограничения абсурдны.

На сегодня Библия и Коран имеют официальную возрастную маркировку 16+. При этом существующая маркировка детских книг, входящих в школьную программу, критикуется рядом экспертов, которые предлагают оставить только возрастное ограничение 18+.